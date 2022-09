Verhalen vol hoop op BredaPhoto: ‘Mensen hebben niet veel nodig, het kan best wat minder’

met video Onderwijs­mi­nis­ters vol lof over Bredase opleidingen: ‘We staan er goed op’

BREDA - Het nieuwe schooljaar is in Breda in stijl geopend op BUas en het Newman College door de onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma. ,,Een erkenning van Breda als onderwijsstad.”

5 september