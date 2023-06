Gezond­heids­pro­ble­men eigenaar nopen tot verkoop Scandal bar Et­ten-Leur: ‘Er is geen ruzie, integen­deel’

ETTEN-LEUR - De Scandal bar aan de Markt in Etten-Leur was de laatste tijd geregeld dicht. Dat voedde de geruchten. Maar van ruzie tussen eigenaars is geen sprake, zegt Jeroen van den Heuvel, die de zaak vanaf juli overneemt.