Verkeerscursus voor peuters: ‘Ze zijn copycats: loop jij door rood, doen zij dat ook’

,,Goed naar links kijken en naar rechts! Komen er auto’s aan of kunnen we veilig oversteken?” Geconcentreerd controleren een tiental peuterhoofdjes na deze aanmoediging het stuk weg voor winkelcentrum De Burcht. Wethouder Carla Kranenborg loopt ook mee met de verkeersspeurtocht. Ze ziet in de cursus, georganiseerd door Edux, vooral een goede eerste stap richting een veiligere toekomst. ,,We zijn allemaal verkeersdeelnemers of worden dat in de toekomst, dus je kunt maar beter zo jong mogelijk beginnen.”

Tegelijkertijd gaat het volgens verkeerseducatiedeskundige Maira Vermeulen van Edux best goed in Nederland qua verkeersveiligheid. Zeker vergeleken met de jaren 70 toen er jaarlijks zo’n 400 jeugdige slachtoffers vielen in het verkeer. Tegenwoordig zijn dat er gemiddeld 14. ,,We zijn er natuurlijk nog niet, want ook 14 slachtoffers per jaar is teveel, zeker als het om je eigen kind gaat.”