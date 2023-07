Verkeerslichten vallen uit bij grote kruising Backer & Ruebweg in Breda

Restaurant en evenemen­ten­lo­ca­tie Ingenhousz per direct dicht: ‘We kijken nog naar een doorstart’

BREDA - Ingenhousz zit in financieel zwaar weer. Het restaurant annex evenementenlocatie in de voormalige kweekschool aan het Dr. Jan Ingen Houszplein in Breda vraagt uitstel van betaling aan. ,,Zonder hotelverhuur komen we niet uit.”