Vermist meisje (12) is teruggevonden in Breda

updateBREDA - Het 12-jarige meisje uit Rotterdam dat sinds dinsdag vermist was, is donderdag in Breda teruggevonden. Volgens de politie maakt ze het goed. Het meisje was voor het laatst gezien op een station in Breda. Voor haar was een Vermist Kind Alert verstuurd.