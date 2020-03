Verslag uit Amphia: ‘Hele families worden geraakt door Covid-19'

Een collega van Marga vraagt of ze chocola wil. Gekregen, net als de sushi eerdere deze week, en de gebakjes. Van mensen die spontaan naar het ziekenhuis komen om het zorgpersoneel een hart onder de riem te steken. Het zijn hartverwarmende reacties die binnen Amphia op grote waardering kunnen rekenen. “Maar ik voel me er ook wel een beetje ongemakkelijk bij. We doen eigenlijk niets anders dan het werk waar we voor zijn opgeleid, alleen zijn we nu in een veel extremere situatie beland.”