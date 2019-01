Vertraging op A58 tussen Breda en Tilburg door ongeluk

Elektroni­ca­ke­ten MyCom opnieuw ter ziele

19:43 Elektronicaketen MyCom is opnieuw ter ziele. Eigenaar Kijk Up ziet er geen heil meer in en heeft faillissement aangevraagd voor MyCom, waar nog circa zeventig mensen op de loonlijst staan. ,,Het huidige businessmodel is definitief achterhaald’', zegt directeur Marco Heestermans van Kijk Up. De keten heeft onder andere een vestiging in Breda.