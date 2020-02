Vervoerder op A16 bij Breda heeft geen vergunning als bezorger: 4300 euro boete voor werkgever

Chassé Theater trekt weer meer bezoekers: 375.000

11:00 BREDA - Het Chassé Theater in Breda heeft ook in 2019 de stijgende lijn doorgetrokken wat bezoekersaantallen betreft. Het theaterdeel trok circa 250.000 mensen en de cinema zo’n 100.000. In beide gevallen gaat het om een plus van ruim 4 procent ten opzichte van 2018. Ook kwamen er nog 25.000 mensen op evenementen af in het Chassé.