Vielen papegaaien dood van hun stok door een luchtballon?

Van carnavals­spul­len tot puzzels: in de hobbykamer van Albert is van alles te vinden

De hobbykamer van Albert van Poppel is multifunctioneel. Maar dat de Bredanaar een groot muzikaal carnavalshart heeft, is in één oogopslag duidelijk. De naam Huysluy, de band waarmee Van Poppel vorig jaar het 4 x 11 jarig bestaan vierde, komt overal terug: op vaantjes, boeken, dvd’s, sjaaltjes, eretrofeeën, speciaal gebrouwen biertjes en ga zo maar door.

14 juni