Vier drugsdealers en drie kopers opgepakt, auto's met verborgen luiken in beslag genomen

BREDA/TERHEIJDEN/RAAMSDONKSVEER - Vier verdachten van drugshandel en drie kopers zijn deze week gearresteerd. Dat gebeurde bij een gezamenlijke actie van drie politieteams, recherche en informatie-analisten in Breda, Terheijden en Raamsdonksveer. Ook zijn er twee auto’s met een verborgen ruimte in beslag genomen.

Een 33-jarige Bredanaar is dinsdagavond rond 19.25 uur op de Teteringsedijk aangehouden. In zijn auto zijn 40 bolletjes heroïne, 9 grote bolletjes, 22 kleine bolletjes en 8 ponypacks (drugsenvelopjes, red.) met cocaïne aangetroffen. Zijn huis werd nog doorzocht, maar hier werd niks gevonden. Hij zou aan een 27-jarige man uit Raamsdonksveer op een industrieterrein in Breda gebruikershoeveelheden heroïne en cocaïne hebben verkocht. De koper heeft een boete van 450 euro gehad.

Hasj, hennep en cocaïne

Een 27-jarige Bredanaar werd diezelfde avond om 20.30 uur op de Boschstraat in Breda aangehouden voor drugshandel. Hij zou eerder die avond vanuit zijn auto op het industrieterrein in Terheijden aan een 30-jarige inwoner uit dat dorp voor 20 euro cocaïne hebben verkocht. In zijn auto werd 6,5 gram hasj, 2,3 gram hennep en circa 2 gram cocaïne aangetroffen. Ook de koper werd aangehouden.

Twee Oosterhouters (20 en 23 jaar) zijn woensdagavond rond 19.50 uur op de Oosterhoutseweg in Raamsdonksveer opgepakt. In hun auto werd in een verborgen ruimte maar liefst 90 pony packs met cocaïne aangetroffen.

Een 18-jarige Bredanaar die drugs van het duo zou hebben gekocht werd kort daarvoor op de Hoofdstraat in Raamsdonksveer gearresteerd. Hij had voor 50 euro twee pakketjes coke gekocht. De 20-jarige verdachte was vanwege een eerdere zaak onder voorwaarden vrijgelaten. Hij is vrijdag voorgeleid. Hij blijft vastzitten. De andere verdachte is vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Voor negende keer betrapt zonder rijbewijs

Als bijvangst werd dinsdagmiddag ook een automobilist aangehouden die voor de negende keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. Agenten zagen omstreeks 15.45 uur een auto met hoge snelheid over het Pastoor Pottersplein rijden. Toen de agenten hem wilden controleren liet hij het voertuig achter en ging er te voet vandoor. Hij bleek sinds 2018 voor de negende keer te zijn betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Zijn auto werd in beslag genomen en verbeurd verklaard door de officier van justitie die bij de actie aanwezig was.