Vier grote vrachtwagens aan materiaal uit ontmanteld drugslab Breda: ‘Grenzend aan woonwijk is dit enorm gevaarlijk’

Politie Breda betrapt twee hardrij­ders, maar liefst 71 en 52 kilometer per uur boven limiet

BREDA/GILZE - Twee personen zijn in een paar uur tijd aangehouden door de politie wegens te hard rijden. De ene reed 171 kilometer per uur op de A16, waar 100 kilometer per uur is toegestaan. De andere reed 102 kilometer per uur, waar 50 de snelheidslimiet is.