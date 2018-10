Vier NAC-relschoppers vrijgelaten na derby Willem II, OM roept andere hooligans op: 'Meld je bij politie’

Man met stadionver­bod opgepakt bij rellen NAC, Depla wil hardere aanpak

10:37 BREDA - Een van de mannen die zondag bij de rellen na afloop van de derby NAC - Willem II is opgepakt, had een een stadionverbod. Burgemeester Paul Depla van Breda zegt momenteel niet bij machte te zijn iemand met een dergelijk verbod te kunnen weren uit het stadiongebied. In het vervolg wil hij daarom harder ingrijpen.