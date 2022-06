Vierde herdenking afschaffing slavernij in Breda: twee dagen, met sprekers en diverse optredens

BREDA - In Breda vindt voor de vierde keer de Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij plaats. En wel op donderdagavond 30 juni in de Sint-Antoniuskathedraal in de Sint Janstraat met meerdere sprekers en op vrijdag 1 juli met activiteiten bij de Vredesduif op het Groenedijkplein in Breda-Noord, beide tussen 19.00 en 21.00 uur.

Sprekers donderdagavond zijn onder anderen Joyce Sylvester, de eerste vrouwelijke Surinaamse burgemeester en auteur van de biografie Bent ú de Burgemeester? Oud-nieuwslezeres en presentatrice (NOS) Noraly Beyer spreekt over diversiteit, burgemeester Paul Depla over het slavernijverleden in relatie tot de stad.

De verbroken ketenen

Vrijdag 1 juli is de dag waarop in Nederland Keti Koti wordt gevierd: de verbroken ketenen. Thema dit jaar is ‘Eendrachtig werken aan een begripvolle samenleving’. De viering begint met de Antilliaanse dansgroep Los Norteños. Daarna spreekt de jonge Bredase politicus Bertrand Vokpomapa.

Verder zijn er optredens van het interculturele koor Bondeko van Len Vermeulen, de Surinaamse groep Lord Fender en Jan Prince, de Indische dansgroep Sekur Ayu en Surinaamse verhalenverteller Roy Emanuels. Bij slecht weer wordt de viering in de Franciscuskerk op het Belgieplein gehouden.

Op 1 juli 1863 is de slavernij in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen afgeschaft. Nederland is een van de laatste Europese landen die de slavernij afschafte.