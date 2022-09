Vijf dagen lustrumkermis in Bavel: van knutselpret tot concert tussen de botsauto’s

BAVEL - Wie kermis zegt in Bavel, weet dat de agenda zo gevuld is. Want naast twee dorpspleinen vol attracties, staat de Bavelse kermis bekend om de vele nevenactiviteiten voor jong en oud.

Het is dit najaar de vijftiende keer dat de Bavelse kermis op de vertrouwde stek in het dorpscentrum staat. Om dat te vieren heeft het Kermis Comité extra uitgepakt. Allereerst duurt de kermis vijf dagen, waar dat lange tijd vier dagen was. Vorig jaar is een proefjaar geweest om de vrijdag erbij te pakken en dat is zowel bewoners als kermisexploitanten goed bevallen.

De officiële opening wordt vrijdagavond 23 september om 18.30 uur verricht door Anton van Dierendonck, in Bavel beter bekend als ‘kapper Anton’. Hij verruilde zijn kapperszaak in Bavel afgelopen februari voor een stek in Zeeuws-Vlaanderen, waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Speciaal voor de kermis komt ie terug naar het dorp waar ie jarenlang menig bewoner in zijn kappersstoel ontving.

De twaalf attracties staan verspreid over het Kerkplein en Jack van Gilsplein, zodat bezoekers op het gemak heen en weer kunnen struinen. Op beide pleinen wordt een horecapunt ingericht. Naast grijpkranen, touwtje trekken en de botsauto's, kunnen bezoekers zich dit jaar onder meer vermaken in de trip/wip, kinderbobsleebaan, en draaimolen. Ook aan de inwendige mens is gedacht met een snoepkraam en gebakswagen.

Zaterdagmiddag kan de jeugd zelf een kermisattractie knutselen bij De Huif, waarvan om 15 uur de prijsuitreiking is op het Kerkplein. Zondag rijdt er vanaf 13 uur een huifkar vanaf het kermisterrein, waarmee iedereen gratis een ritje mag maken. Daarvoor, om 12.30 uur, geeft het opleidingsorkest van harmonie St. Caecilia een concert tussen de botsauto's op het Jack van Gilsplein.

Maandagavond om 20.00 uur staan traditiegetrouw het kermis rikken bij korenmolen De Hoop en het kermis kampioenschap Telefoonboekbiljarten bij ‘t Karrewiel op de agenda. En dag later kunnen liefhebbers nog meedoen met kermis pokeren en het darttoernooi. Dinsdagmiddag is het ook seniorenmiddag bij ’t Klooster.

Tot slot kunnen sportieve Bavelaren in het kermisweekend meedoen aan de 5 van Bavel en Bavel Fietst Om. Op zaterdag is het hardloopfestijn met om 16 uur de 10 kilometer, om 17.15 uur de Kidsrun en om 17.30 uur de 5 km. Inschrijven op de wedstrijddag kan bij ’t Klooster. Op zondag tijdens Bavel Fiets Om kunnen liefhebbers meedoen aan een mtb-veldtoertocht, een kidsclinic of een gravelevent. Inschrijven kan via bavelfietst.nl.

De kermis in Bavel draait vrijdag, maandag en dinsdag vanaf 15.00 uur, in het weekend is de kermis vanaf 13.15 uur open. Meer info: kermisinbavel.nl.