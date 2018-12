Vijf vragen over Cobra's, Romeinse kaarsen en lawinepijlen

TILBURG - Illegaal vuurwerk kan doffe ellende veroorzaken. Afgerukte ledematen, blindheid, ernstige brandwonden en in het ergste geval een dode, zoals afgelopen jaarwisseling in Swifterbant. Daar kwam een 39-jarige man voor de ogen van zijn kinderen om terwijl hij illegaal vuurwerk afstak.

Maar wat is nu eigenlijk illegaal vuurwerk? Hoe herken je het, en waar moet je op letten als je vuurwerk wilt kopen voor de jaarwisseling?

1. Wanneer is vuurwerk illegaal?

De belangrijkste vuurwerkregels - Vuurwerk afsteken mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 1 januari 2.00 uur ‘s nachts. Buiten deze tijden is het afsteken strafbaar. - Vuurwerk kopen mag alleen als je 16 jaar of ouder bent. Vanaf 12 jaar mag je wel categorie F1 kindervuurwerk zoals sterretjes en ijsfonteinen afsteken. - Illegaal vuurwerk is verboden om te kopen, af te steken en in bezit te hebben. - Vuurwerk mag verkocht worden op 29, 30 en 31 december. Als één van deze dagen op een zondag valt, mag er op die dag geen vuurwerk verkocht worden. Het is in dat geval wel toegestaan vuurwerk te (ver)kopen op 28 december. Vuurwerk is illegaal als er geen Nederlandse gebruiksaanwijzing bij zit, het geen CE-keurmerk heeft en als er niet op staat vermeld tot welke categorie het vuurwerk behoort. Vuurwerk uit de categorieën F1 en F2 levert weinig gevaar op en is geschikt zijn voor particulier gebruik. Vuurwerk uit de categorie F3 levert middelmatig gevaar op en is vaak alleen voor professioneel gebruik, terwijl F4-vuurwerk ronduit gevaarlijk is en alleen door professionals gebruikt mag worden.



Belgisch vuurwerk moet aan dezelfde regels voldoen als Nederlands vuurwerk. Ontbreekt een van bovenstaande vermeldingen, dan is het vuurwerk per definitief illegaal.

2. Waar koop je legaal vuurwerk?

Wil je vuurwerk kopen, ga dan naar een officieel Nederlands verkooppunt waar je vuurwerk zelf moet ophalen. Vuurwerk dat via social media door particulieren aan de man wordt gebracht is onbetrouwbaar, net als vuurwerk dan besteld kan worden via bestelllijsten op school of werk, of via buitenlandse websites. Koop hoe dan ook nooit vuurwerk dat per post wordt thuisbezorgd.

3. Waarom is illegaal vuurwerk zo gevaarlijk?

Sommige illegale vuurwerksoorten zijn net zo krachtig als een aanvalsgranaat. Als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout en ben je niet alleen een vinger kwijt, maar een hele hand of erger. Komt het illegale vuurwerk tot ontploffing in de buurt van een omstander of passant, dan zijn de gevolgen niet te overzien. Ook de opslag van illegaal vuurwerk in je woning of in het schuurtje achter in de tuin brengt grote risico's met zich mee.

4. Wat voor straffen staan er op illegaal vuurwerk?

Het in maken en laten ontploffen van een vuurwerkbom is een strafbaar feit. Dat betekent dat je een strafblad hebt als je wordt veroordeeld.

Datzelfde geldt voor het in bezit hebben of verkopen van illegaal vuurwerk. De straffen die staan op het in bezit hebben van illegaal vuurwerk variëren van een geldboete (die kan oplopen tot 1.000 euro) tot een gevangenisstraf van 9 maanden als je voor de eerste keer wordt veroordeeld, en 15 maanden als je vaker wordt opgepakt. Ook het afleveren van vuurwerk wordt zwaar bestraft, zeker als het aan minderjarigen is. In z'n algemeenheid geldt: hoe zwaarder het vuurwerk, des te zwaarder de straf.

5. Wat is de top 5 van illegaal vuurwerk?

Volledig scherm Lawinepijlen © Politie De nummer 1 van de ‘Big Five’ van illegaal vuurwerk zijn lawinepijlen, die in de bergen worden gebruikt om lawines mee op te wekken. Effect: een enorme knal. Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa streng verboden voor particulier gebruik. De knallading is meestal meer dan 20 gram flitspoeder, terwijl in Nederland maximaal 0,13 gram aan knallading is toegestaan.

Volledig scherm Bangers © Politie Op 2 staan bangers. Dit is zwaar knalvuurwerk. Effect: een knal. Sommige bangers hebben een lont, maar er zijn ook strijkers. Bekendste vuurwerk in deze categorie is misschien wel de Cobra. Bangers bevatten meestal 5 tot 50 gram aan flitspoeder. Bangers in de vorm van rotjes zijn wel toegestaan, mits ze maximaal 2,5 gram zwart buskruit bevatten.

Volledig scherm Shells © Politie Shells (of mortierbommen) staan op de derde plaats. Shells zijn uitsluitend voor professioneel gebruik en hebben meestal een siereffect. Ze moeten worden afgeschoten met een mortierbuis. Levensgevaarlijk, als dat gebeurt door iemand die niet goed weet hoe dat moet.

Op de vierde plaats van meestverkochte soorten illegaal vuurwerk staat batterijen. Siervuurwerk bestaand uit meerdere kartonnen kokers die met elkaar zijn verbonden. Batterijen met een knallading van 15 gram per koker, totaal maximaal 500 gram, mogen in Nederland door consumenten worden afgeschoten.

Volledig scherm Batterijen © Politie

Tot slot de Romeinse kaars, vuurwerk met een siereffect, dat op de vijfde plaats staat. Een lange kartonnen koker vanwaaruit meerdere effecten achter elkaar de lucht in worden geschoten. Grotere kaarsen mogen alleen door professionals worden gebruikt, kaarsen met een knallading van maximaal 50 gram mogen in Nederland ook door consumenten worden gebruikt.