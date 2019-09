Vijf vragen over het norovirus dat Amarant treft

BREDA - Het besmettelijke norovirus heerst sinds vorige week bij meerdere woonlocaties van Zorgstelling Amarant. Woongroepen in Rijsbergen en Tilburg hebben hier nog steeds last van. Sommige locaties moesten zelfs hun deuren sluiten. Vijf vragen over het norovirus.

Volledig scherm Norovirus © Shutterstock

1. Wat doet het norovirus?

Norovirussen zijn kleine, zeer besmettelijke virussen die buikgriep veroorzaken. Buikgriep door het norovirus komt in Nederland regelmatig voor. Volgens gegevens van Het Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) van het RIVM krijgen per jaar ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders buikgriep waarvan ongeveer een half miljoen gevallen wordt veroorzaakt door het norovirus.

2. Hoe herken je het virus?

Je kunt klachten krijgen zoals braken, diarree, misselijkheid, koorts, hoofdpijn, buikpijn of buikkramp. Het braken is vaak heftig en begint meestal plosteling. Er zit ongeveer een tot drie dagen tussen de besmetting en het ziek raken. De ontlasting kan wel drie weken besmettelijk blijven.

Iemand die het norovirus heeft, kan anderen besmetten via de handen. Het virus kan via de handen in de mond terechtkomen. Als iemand met norovirus braakt, kan het virus zich in de lucht verspreiden en zo ook op spullen, servies of eten terecht komen. Je kan ook besmet zijn met het virus zonder klachten te hebben, je kan dan wel anderen besmetten.

3. Waar en wanneer duikt het virus het meest op?

Door de grote kans op besmetting, komen uitbraken van het norovirus vooral voor op plekken waar grote groepen personen met elkaar in contact komen. Dit is een verklaring waarom dat Amarant is getroffen door het virus. Het komt ook voor in bepaalde voedingsmiddelen, zoals bijvoorbeeld in rauwe schaal- en schelpdieren (oesters en mosselen) en op rauwe groenten en fruit. Zo trof het virus het Deense restaurant Noma in 2013. In de week aten 435 mensen bij Noma en 63 gasten werden ziek.

4. Hoe kom je er vanaf?

Strikte hygiënemaatregelen volgen is belangrijk voor het voorkomen van nog meer besmetting. Deze worden dan ook getroffen bij wooncomplex Daniël de Brouwerpark in Tilburg. Extra goed schoonmaken en woonlocaties controleren op besmetting zijn hier voorbeelden van. Het virus gaat meestal vanzelf over na twee à drie dagen.

5. Hoe voorkom je besmetting?