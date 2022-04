Vijftien bands laten zich in Breda (gratis!) horen tijdens eerste POB Parade sinds corona

BREDA - Vijftien bands verspreid over zes verschillende locaties zijn op Paaszondag en -maandag te zien tijdens de POB Parade Light in Breda.

Het is voor het eerst sinds de coronacrisis dat de muzikale kroegentocht weer plaatsvindt in de binnenstad van Breda.

Overdaad

Het is ook de nasleep van de pandemie die er de oorzaak van is dat er in verhouding vrij weinig bands te zien zijn. ,,Maar ondanks het uitblijven van een overdaad aan optredens, blijft het wel een leuke en gezellige manier om te ontdekken hoe live muziek in Breda en omstreken leeft en wordt beleefd’’, aldus de POB-organisatie.

Programma

Op Paaszondag trapt blueszanger en gitarist Jan de Bruijn het festival om 17.00 uur af in Mad Molly’s Irish Pub. Daarna volgen DD And The Tubescreamers om 19.45 uur in café Lievense, gevolgd door BluesRockFront Breda om 21.45 uur.

Bij Publieke Werken is vanaf 20.00 uur Backbone Of Society te zien, gevolgd door Den Purls om 21.30 uur en Rockford om 23.00 uur. Vanaf 21.15 uur speelt BandF! in café SamSam en Ivy Linn & The Left Hand Gamblers om 22.00 uur in café Het Zwarte Schaap.

Op Paasmaandag begint Awash om 15.00 uur in de Foodhall Breda, gevolgd door Merel van de Keer om 16.30 uur. Pineapple Madness is vanaf 18.00 te zien.

In café SamSam is Geejee om 15.30 te beluisteren, gevolgd om 16.45 uur door Sanne van Hellemond. In café Lievense treedt om 16.uur Fenix Fire aan, waarna Red Valley om 17.30 uur het podium betreedt.

De entree op alle locaties is gratis.