Virgil van Dijk wint harten na afgeven van trainingsjas aan Fieke uit Riel

Het meisje in kwestie is Fieke uit Riel. Ze is een fanatieke voetbalster in het G-team en was hartstikke trots op het feit dat ze met Virgil mee het veld op mocht lopen. Wat ze van te voren niet wist, is dat ze een veelbesproken onderwerp op Twitter zou worden. Op social media regent het lovende reacties over de actie van Virgil.