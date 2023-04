Vlijmscherp glas in weilanden na Axell-brand: ‘Als een koe zo’n scherf in de maag krijgt, is het einde koe’

Met video Verwoesten­de brand bij familiebe­drijf Axell Logistics in Et­ten-Leur: ‘Enorm geschrok­ken en aangedaan’

ETTEN-LEUR - Een uitslaande brand heeft maandag het bedrijfspand van transportbedrijf Axell Logistics in Etten-Leur verwoest. Nadat het vuur onder controle was, heeft de brandweer nog uren nageblust. Buurtbewoners worden gewaarschuwd voor verdwaalde glasdeeltjes in de omgeving, afkomstig van de zonnepanelen die op het dak van het bedrijf lagen.