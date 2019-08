Vlogger Master Milo trekpleister bij Baarle Proeft nieuwe stijl

Breda is helemaal klaar met Azimiboot: de sleper wordt gebeld

7:02 BREDA - De gemeente Breda is klaar met de aanwezigheid van partyboot Le Formidable in de Belcrumhaven. Vandaag is de laatste dag dat de eigenaar het schip zonder boete had kunnen wegslepen, maar ondanks alle druk die burgemeester en wethouders hebben uitgeoefend ligt het vaartuig nog steeds onbewegelijk aan de Veilingkade.