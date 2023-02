Vluchtelingenkinderen krijgen les in Sonsbeeck: ‘Nederland is een nat land, daar hoor je gewoon te kunnen zwemmen’

BREDA – In zwembad Sonsbeeck waren dinsdagmiddag de eerste zwemlessen voor vluchtelingenkinderen uit De Koepel. Volgens organisator One Big Smile een vergeten groep als het om zwemvaardigheid gaat.

Vlak voor de eerste zwemles van de vluchtelingkinderen voelt zwemleraar Jovani Caballero Martin een gezonde spanning. De man geeft al twaalf jaar les, maar weet dat er vandaag meer van hem wordt verwacht. Niet alleen vanwege de taalbarrière, maar ook door het verschil in zwemcultuur.

Traumatische ervaring

,,Ik heb eerder met Eritrese vluchtelingen gewerkt en die moest je extra in de gaten houden. Sommigen begrijpen echt niet dat diep water gevaarlijk is”, verklaart Martin terwijl hij de laatste drijfstaven klaarlegt bij het recreatiebad. Tegelijkertijd is het tegenovergestelde soms ook waar. Zo herinnert Martin zich nog goed een bange Syrische zwemleerling die zijn vader had verloren op de Middellandse zee. ,,Dat is natuurlijk een traumatische ervaring die veel aandacht en geduld van mij vraagt als zwemleraar.”

In totaal zullen er 18 kinderen uit de Koepel 13 zwemlessen krijgen. Een resultaat dat gemengde gevoelens oproept bij organisator Niels de Beer van One Big Smile. De wachtlijst voor de zwemcursus is namelijk twee keer zo lang en medewerking vanuit de lokale overheden verloopt vaak stroef. ,,Een ambtenaar vertelde me ooit dat ze ook geen kinderfietsen aanschaffen, dus waarom wel zwemlessen? Gemeenten zien het vaak exclusief als een taak van het COA.”

Lange wachtlijsten

Opmerkelijk genoeg is de 167 euro die de stichting per kind betaalt niet eens het grootste probleem. Wel kost het One Big Smile veel moeite om zwembaden te vinden die überhaupt willen meewerken. De cursus bij Sonsbeeck eindigt verder niet met een officieel A-diploma vanwege de lange wachtlijsten voor het afzwemmen. ,,Om in de zee te zwemmen heb je eigenlijk een B-diploma nodig, dus ook dat is niet ideaal.”

Terug bij het zwembad is Martin inmiddels druk bezig om de beginselen van de rugslag uit te leggen. Gelukkig voor hem heerst er in de groep geen watervrees, want om hem heen dobberen alleen maar vrolijke gezichten. Moeder Svetlana Dobrowitska aan de rand van het bad kijkt eveneens gelukkig. ,,Ik ben vooral blij dat mijn kind straks zonder zorgen mee kan doen als vriendjes in de zomer willen zwemmen.”

Volgens haar worden er in Oekraïne minder zwemlessen gegeven omdat er simpelweg minder zwembaden zijn. Zelf is Dobrowitska gisteren ook aan haar eerste les begonnen. Hoewel ze iets minder dapper het water trotseerde dan haar zoon is de vrouw net zo goed vastberaden om de cursus af te maken. ,,Nederland is een nat land, daar hoor je gewoon te kunnen zwemmen.”

Volledig scherm De kinderen genieten volop. © Pix4Profs / Jules van Iperen