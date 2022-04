Volop muziek en vrijmarkten op Koningsdag

Met 40.000 bezoekers is 538 Koningsdag op het Chasséveld (woensdag, 12.00-22.00 uur) de grote publiekstrekker in Breda en omstreken. Maar er staat veel meer op het programma.

Comeback

De vrijmarkten maken na twee jaar een glorieuze comeback op Koningsdag in het Valkenberg (11.00-17.00 uur, voor kinderen), bij STEK en Belcrum Beach (09.00-16.00 uur), op het Heksenwiel (10.00-17.00 uur), op het veldje bij de Veestraat in Belcrum (vanaf 10.30 uur), op de Markt in Prinsenbeek (voor kinderen, 11.00-15.00 uur) en vanaf 09.00 uur op het Jack van Gilsplein in Bavel. In Ulvenhout is bij de Pekhoeve op 27 april een mini-snuffelmarkt voor en door kinderen vanaf groep 3 tot 14 jaar (14.00-16.30 uur).

Valkenberg

In het Valkenberg en op het aangrenzende Kasteelplein is er nog veel meer doen, waaronder een hobbymarkt, een draaimolen, live muziek, foodtrucks, demonstratielessen van sportschool MyLife en een een kleurplatenactie voor kinderen in samenwerking met het T-Huis.

De gezamenlijke horeca in de binnenstad zorgt voor liefst zes podia in het centrum: Haven, Havermarkt, Vismarktstraat, Kerkplein, Veemarktstraat en St. Janstraat. Op deze bühnes treden zowel dinsdagavond als woensdag diverse dj’s, bands en zangers op.

Prinsenbeek

In Prinsenbeek begint de feestdag met De Zilverberk een gedecoreerdenontbijt voor genodigden bij De Zilverberk. Daarna volgt een dagvullend muzikaal programma op de Markt met medewerking van onder meer René Schuurmans, zanger Jim en de Prinsenbeekse harmonie Amor Musae.

Bavel

In Bavel begint het feest al op de avond voor Koningsdag met het spektakel AmaZing Bavel. De volgende ochtend rijdt de jeugd door het dorp met versierde fietsen, waarna vanaf 12.00 uur de Kinderspelen beginnen op het Jack van Gilsplein, verzorgd door BSO Teamplayers. Na 14.00 uur treden dansschool Lotus en Rednoze op. In de middag is ook de familiefietstocht.

Teteringen

In Teteringen barst vanaf 14.00 uur een oranjefeestje los rond het Willem-Alexanderplein. Het plaatselijke Jeugdcomité heeft een programma met spelletjes, schmincken en muziek. Ook is er een vrijmarkt. Wie zin heeft kan er tot 18. uur terecht.

Ulvenhout

Na het hijsen van de vlag staat in Ulvenhout traditiegetrouw de versierde fietsentocht op het programma. Aan het eind van de ochtend kunnen de kleinsten deelnemen aan de Kinderspelen op het terrein bij de Pekhoeve en kan er ook geknutseld worden. Van 14.00 tot 16.30 is de Mini-Snuffel-Markt waar jeugd vanaf groep 3 tot en met 14 jaar spulletjes kunnen aanbieden. Voor de tieners (12-16 jaar) is op dat tijdstip een quiz. Vanaf 15.30 start ook het jeu-de-boulestoernooi.

Ginneken

Op de Ginnekenmarkt treden bij Boerke Verschuren de zangers Marco Kanters en Rob van Daal op, plus dj Petey Precise.

Princenhage

Het Oranjecomité Princenhage verzorgt een hele dag activiteiten op de Dorpswei. Aan het eind van de middag is er een feestje op de Haagsemarkt.

Baarle-Nassau

In Baarle-Nassau is Jeugdwerk naarstig op zoek naar vrijwilligers om Koningsdag te organiseren. Vanwege het tekort aan handjes is het programma dit jaar beperkt. Om 10.30 uur start vanaf het Cultuurcentrum de versierde optocht naar het gemeentehuis. Volgend jaar hoopt de organisatie op meer vrijwilligers en activiteiten.

Ulicoten

In Ulicoten start om 11.00 uur een racebaan met hindernissen. Iedereen mag meedoen met een eigen voertuig naar keuze. Vanaf 12.00 uur is er een picknick op de voetbalvelden of, voor de ouderen, in de gymzaal. Om 13.30 uur is door het dorp een familiespel te spelen, waarna om 16.00 uur de gezamenlijke afsluiting is.

Zundert

Onder begeleiding van de harmonie vertrekken om 9.30 uur versierde fietsen van 't Stokperdje naar de Markt. Om 10.15 uur is een spellenkermis bij 't Stokperdje. Ook is er een vrijmarkt en een eindbingo.

Rijsbergen

Om 14.00 uur start Rijsbergen met een grote Koningsjacht in het dorp voor kinderen van alle leeftijden. Daarna staat om 16.00 uur in de Koutershof een spectaculaire Goochelaar op het programma, met aansluiting een Koningsdisco met leuke activiteiten.

Achtmaal

Achtmaal start met de versierde fietsoptocht, waarna een keur aan activiteiten volgt, zoals 8x Got Talent, Heel 8x Bakt, een huifkartocht en een optreden van Triple-S Dance. De dag sluit met The Masked Singer.

Wernhout

Wernhout begint om 10.30 uur met een versierde fietsoptocht. Van 11.00 tot 16.00 uur zijn er volop activiteiten en spellen op de Wernhoutseweg, en optredens van diverse dj's.

Chaam

In Chaam vertrekt om 10.30 uur een optocht met versierde voertuigen bij de Geerhof. Om 14.00 uur start een spellenmiddag op het Raadhuisplein inclusief de start van de Mini-8.