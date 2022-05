Voorbijganger betrapt criminelen met tientallen kilo's harddrugs in Breda

Flinke uitbrei­ding parkeer­plaat­sen voor personeel Amphia: ‘Dat geeft lucht in Sportpark en Brabant­park’

BREDA - Met de aanleg van 386 parkeerplaatsen voor het personeel van het Amphia-ziekenhuis in Breda neemt de parkeerdruk in de naastgelegen wijken Brabantpark en Sportpark iets af. ‘Qua parkeren is het in Sportpark giga-druk'.

