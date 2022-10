Voorbijgangers belaagd door verwarde man (30) in Breda, verdachte aangehouden

Achtste­groe­pers volgen Junior Colleges op Tessender­landt: ‘Hier leren ze hun talenten ontdekken’

BREDA - Met de Junior Colleges van het Tessenderlandt in Breda kunnen achtstegroepers met een vmbo-advies al uitgebreid kennismaken met hun toekomstige school. Belangrijk, júist ook voor deze groep leerlingen. ,,Het is hier zo leuk, we doen allemaal dingen die bij mij passen.”

28 oktober