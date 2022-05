Voorjaarsontmoeting Baarle zet verenigingen, sportkampioenen én oud-wethouder in zonnetje

Met video Jongen doodde Megan (15) uit Breda met 35 messteken: veroor­deeld voor moord

De jongen die in 2019 zijn 15-jarige vriendin Megan met 35 messteken doodde, heeft dat gedaan met voorbedachten rade. Het gerechtshof in Den Bosch gaat uit van moord en niet van doodslag zoals de rechtbank in Breda eerder vonniste.

18 mei