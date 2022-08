Voorkom rugklachten: ‘Twintig minuten gezeten? Sta op en beweeg’

Tuinafval vat vlam in Baar­le-Her­tog, rook tot in wijde omtrek te zien

BAARLE-HERTOG - In Baarle-Hertog, vlak over de Belgische grens, is donderdagmiddag brand uitgebroken. De rook die daarbij vrijkwam was tot in de wijde omtrek te zien.

28 juli