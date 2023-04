Voormalig NAC-speler Cock Luyten overleden (86), vanavond een minuut stilte bij wedstrijd tegen Willem II

Et­ten-Leur­se fotograaf reist hele wereld over voor dé foto: ‘Theaterfo­to­gra­fie is onbegrepen’

ETTEN-LEUR – Deen van Meer groeide op in Etten-Leur, maar werkt inmiddels vanuit New York als theaterfotograaf. Hij fotografeert wereldberoemde dans- en theatergezelschappen. Nu heeft hij ruim dertig jaar van zijn werk vastgelegd in een boek: We Are Such Stuff.