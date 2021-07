Vrachtwagen met wortels gekanteld op A58 bij Bavel, rijstrook dicht

Zo beleefden de ouders van Bredase olympiër Maya Kingma haar triatlon: ‘Ze heeft hard gevochten’

7:02 BREDA - Zonder coronapandemie hadden George en Moniek Kingma langs het parcours in Tokio gestaan. Nu volgen ze de eerste olympische triatlon van dochter Maya (25) thuis in Breda, vanaf de bank en midden in de nacht. ,,Kom op Maya, ervandoor!”