Vrachtwagen verliest 25 zware betonblokken op A16: weg kort na middernacht weer vrijgegeven

Vier verdachten van geweld tegen agenten in Et­ten-Leur vrij in afwachting van onderzoek

SINT WILLEBRORD/ETTEN-LEUR - De drie mannen (34, 52, 54 jaar) en een vrouw (52 jaar) uit Sint Willebrord die zondag werden aangehouden voor openlijke geweldpleging in het centrum van Etten-Leur, zijn in vrijheid gesteld. Ze zijn nog wel verdachte in het onderzoek naar onder andere de mishandeling van drie politieagenten die avond. Dat meldt de politie woensdagmiddag.