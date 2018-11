Vrees na uitstel wietproef: ‘Als dit maar geen afstel wordt‘

,,Ik hoop maar’’, zegt de Bredase advocaat Peter Schouten, ,,dat dit besluit tot uitstel genomen is omwille van de zorgvuldigheid. Maar we weten ook dat niet alle partijen in het kabinet een groot voorstander zijn van dit wietexperiment. Laten we hopen dat dit uitstel uiteindelijk niet tot afstel leidt‘’, doelt Schouten op het CDA en de ChristenUnie die weinig op hebben met het idee om wiet kweken in Nederland bij wijze van proef toe te staan, mits dat gebeurt onder controle van de overheid.

Wietkwekerij

Schouten presenteerde samen met huisarts Ronald Roothans en SP-politicus Joep van Meel uit Breda onlangs een plan om een grote, professionele wietkwekerij te beginnen. Met een teeltbedrijf goed voor een jaarproductie van 12.000 kilo cannabis, een omzet van 45 miljoen euro en ruim honderd werknemers wil het drietal in het overheidsexperiment stappen voor de legale teelt van cannabis.

Meer duidelijkheid over regels

Maar dat experiment wordt uitgesteld. Volgens minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruno Bruins (Medische Zorg) willen gemeenten meer duidelijkheid over de regels van het wietexperiment. Daarom wordt vermoedelijk pas op 1 juli volgend jaar duidelijk welke gemeenten meedoen aan de proef en niet al ergens de komende maanden.

‘Klein uitstel’

Burgemeester Paul Depla van Breda, een groot voorstander van het reguleren van de wietteelt, is minder kritisch dan Schouten. Hij spreekt van een ‘klein uitstel‘ en is niet bang dat de vertraging tot afstel van de proef leidt. ,,Tegelijkertijd snap ik wel dat partijen die in die gereguleerde teelt willen stappen niet blij zijn met dit uitstel. Die hebben businessplannen gemaakt en willen door.‘’

Dat beaamt Schouten. ,,In onze plannen gaan we uit van 100 tot 188 medewerkers. Van telers tot plukkers en ga zo maar door. We kunnen niet tot het laatste moment wachten om met die mensen in zee te gaan. Dat vergt voorbereidingstijd. Maar voorwaarde voor ons om door te gaan is wel dat de overheid duidelijkheid verschaft. We willen graag weten waar we aan toe zijn.‘’

‘Dit kost tijd’

Depla ,,Dat willen wij als gemeenten ook. Maar we moeten niet denken dat we het huidige softdrugs-systeem in Nederland dat 40 jaar heeft bestaan, zo maar even met een druk op de muisknop veranderen. Dat vraagt om zorgvuldigheid en kost dus tijd‘’, aldus de Bredase burgemeester die woensdag met zijn collega-burgemeesters van Tilburg en Helmond een vergadering bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over de wietproef bijwoonde.

Of Breda straks mee gaat doen met de proef die vier jaar gaat duren, zal medio volgend jaar blijken. Vooralsnog lijken meer steden bereid deel te nemen dan het maximum van tien dat het kabinet wil. Alleen al in Brabant zien, naast Breda, ook Tilburg, Eindhoven, Helmond en - sinds kort ook - Den Bosch wel wat in de proef. Roosendaal en Bergen op Zoom zijn minder happig.

Liever een goede proef in Delfzijl, dan een slechte in Breda’

Depla, al jarenlang fel pleitbezorger van aanpassing van het softdrugsbeleid, zegt het niet zo belangrijk te vinden of Breda uiteindelijk gaat meedoen. ,,Voor mij staat voorop dat dit experiment slaagt. Ik zeg altijd maar: liever een goede proef in Delfzijl dan een slechte in Breda.‘’