Vrees voor slachtoffers bij nieuwjaarsrellen tegen politie in Breda

Lasergamen op stadskan­toor Breda door strengere lockdown gecanceld

17 december BREDA - Door de strengere coronamaatregelen komt een aantal activiteiten in de programma's Winterlicht (voor alle Bredanaars) en Winterchills (voor de jongeren) te vervallen. Wat er op dit moment, zoals de gemeente meldt, ‘helaas’ even niet meer mogelijk is, is lasergamen op het stadskantoor.