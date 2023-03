Vrijwilligers NLdoet scheppen kruiwagens met mest

Van de lezer Vrijwilli­gers NLdoet naaien vlaggetjes voor Happy Hippo

ULVENHOUT - Leuk om met de collega’s van TALK ABOUT (vlnr.: Natasja, Kyra, Karen, Perry) slingers te maken tijdens NLdoet. Dit was op zaterdagochtend bij De Uitdaging in Ulvenhout voor de Stichting Happy Hippo. Samen met heel veel andere dames werden hier de hele dag slingers gemaakt die in de Happy Birthdayboxen worden gedaan, die vervolgens naar de kinderen van de voedselbank Breda gaan.