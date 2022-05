Vrouw (33) rijdt ruim 70 kilometer per uur te hard in Breda, rijbewijs kwijt

Agenten registreerden bij een snelheidscontrole dat de vrouw met ruim 120 kilometer per uur over de weg scheurde. Dit terwijl er een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur geldt.

Niet de enige

De vrouw was niet de enige die veel te hard reed. Twee andere bestuurders reden 87 en 94 kilometer per uur. Of bij hen het rijbewijs ook is ingenomen, is niet bekend.