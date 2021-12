Vrouw gewond bij botsing tussen busje en auto op N260 in Alphen

Boemeldon­ck bouwt tussen hoop en vrees: ‘Wij willen sowieso met onze wagen rijden’

PRINSENBEEK - Gaat de grote optocht in Prinsenbeek volgend jaar wel of niet door? In de bouwketens in het dorp houden de bouwers van de praalwagens hun hart vast. Bij sommigen is de moed al diep in de schoenen gezakt.

23 december