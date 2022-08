Vrouw gewond bij frontale botsing op kruising in Breda

Nieuwe Bredase studenten blijven liever nog even thuis wonen: ‘Je hoeft dan niet zo veel te doen, lekker’

BREDA - In het Valkenbergpark maakt een groep aanstaande studenten zich klaar voor een feestweek. Het is dag één van de Bredase introductieweken van Avans. De eerste stap richting een zelfstandig leven, maar toch blijven veel eerstejaars nog even thuis wonen.

24 augustus