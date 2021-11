Vrouw uit Oirschot (32) en nog vier verdachten aangehouden voor betrokkenheid fatale schietpartij Breda

video Politie houdt verwarde vrouw met mes aan na woning­brand in Breda

BREDA - Bij een huis in de Hendrik Berlagestraat in Breda heeft woensdagavond rond 22.00 uur een hevige brand gewoed. De benedenruimte van de woning is volledig uitgebrand. Er is een vrouw met verward gedrag aangehouden, meldt de politie.

