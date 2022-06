‘Vrouwenclub’ is nog steeds nodig voor ondernemende vrouwen: ‘Er wordt met twee maten gemeten’

,,Ik werk al heel wat jaren in de financiële dienstverlening. Samen met mijn compagnon zaten we als twee vrouwen met verzekeraars aan tafel, meestal mannen.” Daar merkt Bakker, directeur van Dazure, een verschil. ,,Als we een nieuw product lanceren, moeten we dat als vrouwen meer met feiten onderbouwen. Mannen bluffen zich er makkelijker doorheen.”

Anneke Stins won vorige editie de Belofte Award. Ze is commercieel directeur van evenemententerrein Breepark in Breda. Ook zij heeft dat verschil tussen mannen en vrouwen ervaren. ,,Mensen gingen de hele tijd naar mijn mannelijke leidinggevende in plaats van naar mij.” Ze merkte dat dit kwam doordat ze vrouw was. ,,Gelukkig verwees hij hen altijd weer terug naar mij.”

Volledig scherm Anneke Stins, commercieel directeur van Breepark © Breepark

Oplossing

Nu Stins commercieel directeur is, heeft ze hier geen last meer van. Deels door haar functietitel, denkt ze. ,,Nu zie ik hetzelfde gebeuren bij jonge vrouwen in mijn team, dat mij eerder overkwam. Bij de mannen gebeurt dat minder. Ik zorg nu ook weer dat ik mensen consequent doorstuur naar hen.”

De meer dan zeventig vrouwen die lid zijn van Aithra helpen elkaar, iets waar mannen volgens Bakker beter in zijn. ,,Netwerken, elkaar dingen toeschuiven. Ik hoor wel eens: een vrouwenclub, is dat nou nodig? Maar het helpt, omdat we tegen dezelfde dingen aanlopen.”

Om vrouwen zichtbaarder te maken, reikt Aithra zaterdag de twee prijzen uit tijdens een feest in Breepark Breda, waar volgens Bakker ook mannen zeer welkom zijn. ,,Ik heb expres ook veel mannen in mijn netwerk uitgenodigd.”