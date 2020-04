Vuelta pas op z'n vroegst in november in Den Bosch

Tour de France

,,Natuurlijk is dit even iets wat we moeten verwerken", reageert rondedirecteur Martijn van Hulsteijn. ,,Wij waren er klaar voor om in het weekend van 14, 15 en 16 augustus een groot feest te vieren in de provincies Utrecht en Noord-Brabant. Maar de Corona-crisis heeft de hele sportwereld deze zomer op zijn kop gezet en dit treft ons nu ook. We zijn niet het enige sportevenement dat verschoven wordt of mogelijk verschoven wordt. Een concrete datum is er echter niet dus wat dat betreft moeten we nog even afwachten.”