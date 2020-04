Vuelta rijdt nog ‘gewoon’ in augustus door Nederland: ‘Vooralsnog geen ander scenario’

UTRECHT/BREDA/DEN BOSCH - La Vuelta Holanda gaat vooralsnog ervan uit dat de Ronde van Spanje ‘gewoon’ op 14, 15 en 16 augustus door Nederland toert. Hoewel berichten in de Spaanse media beweren dat de Vuelta wordt verschoven naar september, heeft de Nederlandse organisatie daar nog niets concreets over gehoord.

,,Natuurlijk horen wij die geluiden over verplaatsing ook vanuit de media", reageert Annelieke Dijkstra van La Vuelta Holanda op een mogelijk nieuwe datum voor de Ronde van Spanje. ,,Maar de UCI (internationale wielerunie) heeft ons nog niets concreets laten weten. Tot die tijd kunnen we wel allerlei scenario's bedenken en uitschrijven, maar dat heeft geen enkele zin. We wachten gewoon af.”

Streep door huidige planning

De Spaanse krant Marca meldt vandaag dat de drie grote wielerkoersen, die van Frankrijk, Spanje en Italië, samen tot een overeenstemming zijn gekomen. In de nieuwe wielerkalender zou de Tour de France plaatsvinden in augustus, de Vuelta in september en de Giro in oktober.

Dijkstra: ,,De consequenties voor de Tour zijn duidelijk na de uitspraken van de Franse president Macron.” Tot halverwege juli mogen in Frankrijk geen grote evenementen met publiek plaatsvinden. Dat zet een streep door de huidige planning van de Tour, met de Grand Départ op 27 juni.

Quote We kunnen wel allerlei scenario's bedenken en uitschrij­ven, maar dat heeft geen enkele zin Annelieke Dijkstra, La Vuelta Holanda

Nieuwe wielerkalender

Volgens Marca verschuift de Tour naar de eerste drie weken van augustus, waardoor de koers zou overlappen met die van de Vuelta. De UCI en de organisator ASO hebben dat echter niet bevestigd. ,,De Tour en de Vuelta zouden ook nog altijd prima naast elkaar kunnen plaatsvinden. Midden mei zou de nieuwe wielerkalender verschijnen. Maar ik heb het vermoeden dat voor die datum al duidelijkheid komt.”

Zoveel vragen

Die duidelijkheid is nodig, want een grote wielerronde verplaatsen, dat gaat niet zonder slag of stoot. ,,We kunnen niet zomaar een maandje schuiven”, zegt de Bredase sportwethouder Daan Quaars, die ook nog niets heeft gehoord over een mogelijke nieuwe datum. ,,Er zitten zo ongelooflijk veel vragen achter. Het perscentrum, om maar iets te noemen. Is die ruimte wel of niet beschikbaar als we schuiven? En hoe zit het met veiligheid, inrichting, bezoekers?”

Quote We kunnen de Vuelta niet zomaar een maandje schuiven, er zitten zoveel vragen achter Daan Quaars, wethouder Breda

Ook de gemeente Den Bosch is vooralsnog niet bezig met een nieuwe scenario, laat een woordvoerder weten: ,,Zolang wij nog niet anders gehoord hebben dan dat de Vuelta 14-15-16 augustus in Nederland start, gaan wij daar ook van uit en zijn wij nog steeds aan de slag met de organisatie ervan.”