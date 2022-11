Vuurwerk blijft uit bij eerste beschietingen Bredase begroting: ‘Nee, er is géén gat van 6 miljoen’

Tam. Zo kan de eerste praatsessie over de Begroting 2023 het best worden omschreven. Los van wat vragen over het formaat van het document, het ontbreken van een hoofdstuk over dierenwelzijn en de presentatie van een tien pagina’s tellende tegenbegroting door de D66-fractie was de gemeenteraad snel klaar met de plannen die burgemeester en wethouders hebben voor volgend jaar.

Het echte vuurwerk barst volgende week donderdag los. Dan kunnen de fracties écht los gaan op de plannen van het nieuwe stadsbestuur. Tijdens de eerste beschietingen van afgelopen donderdag werd het kruit droog gehouden. Niet dat er geen vragen zijn. Het college heeft al 343 zogeheten ‘technische vragen’ voor zijn kiezen gekregen. Die zijn intussen beantwoord en blijkbaar met succes, want er bleef weinig te vragen over.

Logisch gevolg

Verschillende fracties mopperden wat over de maatvoering van de 280 pagina’s tellende begroting. Wethouder Carla Kranenborg (Financiën, VVD) zei dat dit een min of meer logisch gevolg is van het feit dat er zo’n 750 miljoen euro moet worden verdeeld.

Janneke van Lierop (Partij voor de Dieren) mist een hoofdstuk over dierenwelzijn, terwijl Peter Jong (50Plus) zich afvraagt waarom de indruk wordt gewekt dat bedrijventerrein Rithmeesterpark 2 tóch op de agenda staat om te worden ontwikkeld. De antwoorden van Kranenborg zijn respectievelijk: ‘Dierenwelzijn zit niet in mijn portefeuille’ en ‘Rithmeesterpark 2 is niet opgegeven als werklocatie’.

D66-raadslid Patrick Smans wijst de wethouder op een gat in haar begroting. Er zou iets niet kloppen in de berekening die is gemaakt voor de aanpak van de openbare ruimte. Het gaat volgens Smans om 6 miljoen euro. Kranenborg: ,,Er is géén gat van 6 miljoen.’’ Klaar.

Quote D66 komt met een alternatie­ve begroting. Met duidelijk andere keuzes

Toch is het de D66-fractie die als enige met iets substantieels op de proppen komt: een alternatieve begroting. Daarin komen de democraten met ‘duidelijk andere keuzes’. Zo willen ze bijvoorbeeld dat de Bredanaar blijft betalen voor het ophalen van grof vuil, maar trekken ze ook 10 miljoen uit voor het versneld verduurzamen van woningen.

Verder wil de fractie een nieuw milieustation bouwen (8 miljoen), evenals een nieuwe fietsenstalling (2 miljoen). Daar staat tegenover dat D66 de parkeertarieven wil verhogen. Het geld dat daarmee wordt verdiend gaat naar een ‘groene leefomgeving’. In culturele broedplaatsen wil D66 5 miljoen euro investeren en in dierenwelzijn 5 ton.

Of de democraten hiervoor een meerderheid halen, valt nog te bezien.