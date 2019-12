Vuurwerkjongen vlucht voor politie, maar vergeet zijn gloednieuwe fiets: ‘Mag hem ophalen bij de wijkagent’

Interview Grondver­zet­be­drijf Coremans uit Breda stond met zwaar geschut op Malieveld: ‘Een hele sector ligt lam’

14:19 BREDA - Het voelde als een slechte film. Alsof het grondverzetbedrijf van de Gebroeders Coremans in Breda plotseling in een niet te sturen rollercoaster belandde. Oorzaak: PFAS. ,,Pal voor de bouwvakvakantie kwam wat informatie los over een nieuwe strenge norm. En wij maar peinzen waar het in hemelsnaam over ging. Nou, we hebben het geweten.”