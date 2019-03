VVD blijft grootste in waterschap Brabantse Delta

Rituals, Superdry en Brandfield trekkers voor nieuwe Houtmarkt in Breda

10:33 BREDA - Cosmeticamerk Rituals, kledingmerk Superdry en horloge- en sieradenwinkel Brandfield worden drie grote trekkers in winkelgebied De Houtmarkt in het centrum van Breda. In totaal komen zeventien winkels en twee daghorecazaken in de voormalige passage tussen de Ginnekenstraat en de Kerkstraat.