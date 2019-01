VVD wil aparte gedeputeerde voor veiligheid in Brabant

Dat vindt voorzitter Martijn van Gruijthuijsen van de VVD-statenfractie in de provincie. Hij lanceerde het idee maandag in Breda op een thema-avond over ondermijnende criminaliteit met minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming). De Bredase boswachter Floris Hoefakker schetste daar een alarmerend beeld van de criminaliteit in zijn werkgebied, waaronder afvaldumpingen en drugstransacties.

Van Gruijthuijsen pleitte voor 'het weer in gang zetten’ van subsidieregelingen voor grondeigenaren die hoge opruimkosten maken door dumps van drugsafval. Ook wil hij in de Brabantse polders en bossen meer toezichthoudende BOA's die wapens mogen dragen, bijvoorbeeld als ze 's nachts op patrouille oog in oog kunnen komen te staan met gewapende stropers of (drugs)criminelen.

Op de bijeenkomst braken meerdere VVD-sprekers, onder wie de Bredase wethouder en oud-officier van justitie Greetje Bos, een lans voor betere preventie naast intensief politieoptreden en hoge straffen, tegen de ondermijning en vooral om te voorkomen dat jongeren in de drugscriminaliteit stappen. ,,Geef ze een ander perspectief.” Als lichtend voorbeeld noemde de wethouder het project Grote Broer, Grote Zus in de wijk Haagse Beemden in Breda: ,,Daar ontlenen deelnemers hun status niet aan een VW Golf maar aan de kleur van het shirt dat ze mogen dragen.”

Bos en anderen riepen op tot maatschappelijke discussie over de huidige Opiumwet en het gedoogbeleid, waar in hun visie het huidige verdienmodel van de criminele drugsindustrie vooral is gestoeld. Daarbij waren er stemmen in de zaal om legalisering van (sommige) drugs, ook in Europees verband, verder te onderzoeken.

Dat de VVD over dit onderwerp verdeeld is en blijft, bleek uit de reactie van minister Dekker: ,,Ik vind drugs troep. We vinden het normaal dat iedereen pillen slikt op dancefeesten en dat op elke hoek een coffeeshop zit. En cocaïne? Ach, dat gebeurt in de beste kringen. We zijn doorgeslagen met liberaliseren. Ik ben dus niet van legaliseren en vrijgeven.”