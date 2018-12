VVR treurt om overlijden Madelon Daamen (28) na ernstig ongeval bij A16: ‘Niet te bevatten’

Depla laaiend: scholieren­ga­la en Graanbeurs snappen niet dat dit gigantisch mis had kunnen gaan

14:25 BREDA – Burgemeester Paul Depla is laaiend op de organisatie van het uit de hand gelopen scholierengala, maandag in De Graanbeurs. Ze is blijkbaar niet doordrongen van de enorme risico’s die honderden jongeren hebben gelopen, aldus Depla.