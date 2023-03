Waar kun je stemmen in Breda? Hier vind je alle stembureaus!

Van de lezer Sprinkha­nen maakt musicalkle­ding Urinetown

DORST - De Sprinkhanen, een sportvereniging voor vrouwen, uit Dorst hebben voor Stichting NoNonsense kleding genaaid. De kleding is bestemd voor de musical Urinetown, die op 17 en 18 juni uitgevoerd wordt in theater het Chassé in Breda. De stichting was erg blij met de hulp van deze enthousiaste dames.