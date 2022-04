Waarom gaat het toch elke keer zo vreselijk mis bij jeugdgevangenis Den Hey-Acker

met video Bredanaar (24) rijdt onder invloed van alcohol dwars door caravan op A58 bij Breda, bestuur­ders naar ziekenhuis

BREDA - Bij een ongeluk op de A58 bij Breda is een 24-jarige Bredanaar in de nacht van donderdag op vrijdag met zijn wagen dwars door een caravan gereden. Volgens een politiewoordvoerster bleek de automobilist na een blaastest onder invloed van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs is ingenomen.

15 april