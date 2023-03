Waarom jouw WOZ-waarde hoger is dan die van de buurman

Amokmaker probeert agenten te schoppen tijdens aanhouding in Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij een ruzie dinsdagavond tussen twee mannen in Oosterhout heeft een politieagent gedreigd zijn stroomstootwapen in te zetten. Een 37-jarige man werd onder hevig verzet geboeid op de Ranonkelstraat en daarna in een politiecel gezet.