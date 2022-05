Waarom sloopt Breda zoveel panden van na de oorlog? ‘We houden van alles tot de jaren ‘30'

video Geen geblaf of gemiauw, want in gloednieuw Anicura-ziekenhuis in Breda zijn de dieren ontspannen

BREDA - Aparte ingangen voor hond en kat, twee operatiekamers met dezelfde apparatuur als in een ‘mensenziekenhuis’, een echoruimte, röntgenkamer én afscheidsruimte. Het nieuwe dierenziekenhuis van AniCura aan de Asselbergsstraat in Breda is van alle gemakken voorzien.

29 april