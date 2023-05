Was het zaterdagnacht vuurwerk, een schot of iets anders in Bredase volksbuurt? ‘Ik heb met niemand ruzie’

buurten in de wijk De Gampel als zorgwijk: ‘Het stempel blijft, maar we hebben het wel beter dan vroeger’

BREDA - Fellenoord, de Gampel, Gerardus Majella. Geen buurt in Breda die zoveel namen kent. ,,Fellenoord? Hoe komen ze daar nou aan. Ja, de Fellenoordstraat. Maar waarom? Voor ons is het gewoon de Gampel hoor”, verzucht Jan (66) die geboren is in ‘zijn’ volksbuurt, altijd in de bouw werkte en nu geniet van zijn pensioen.