Wat doen we met tante Sjaan met de kerst?

Vroege kerst op De Tweesprong luidt extra lange vakantie in: ‘Samen het jaar afsluiten belangrijk’

BREDA - Ho ho ho... Net voordat we afscheid nemen, komt de Kerstman tevoorschijn. ,,Onze conciërge gaat zo in stijl nog even langs alle klassen”, zegt Gré van Pelt, directeur van OBS De Tweesprong. Daar was het vrijdagochtend op en top kerstfeest. Met muziek, een versierde school, haardvuur op de digiborden en een heerlijk kerstontbijt voor alle kinderen en docenten.

17 december